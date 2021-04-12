أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الاثنين، أنه تم حتى الآن إعطاء 26ر2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في هولندا.

وتشير البيانات المعلنة اليوم إلى أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بـ 58 ألفا و856 جرعة في اليوم.

ووفقا لهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق هولندا 1ر1 سنة لتطعيم 75 بالمئة من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 13 أسبوعا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 37ر1 مليون، والوفيات إلى 16 ألفا و959.

وسجلت هولندا أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام وستة أسابيع.

يذكر أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.