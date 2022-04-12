سحب كمية من منتجات الشيكولاتة في نيوزيلندا وسط تفشي السالمونيلا

سحبت مجموعة إنتاج الحلوى الإيطالية "فيريرو" منتجات شوكولاتة للعلامة التجارية "كندر" في نيوزيلندا بسبب التلوث المحتمل ببكتيريا السالمونيلا.

ويوم الجمعة ، أمرت هيئة سلامة الأغذية البلجيكية "فيريرو" بوقف الإنتاج بمصنع في بلجيكا في الوقت الحالي.

وتم سحب جميع منتجات" كندر" المصنوعة في بلجيكا من قبل هيئة سلامة الأغذية النيوزيلندية يوم الثلاثاء.

وقال نائب المدير العام للهيئة فنسنت أرباكل: "نحن نعلم أن هذه المنتجات، التي تحتوي على ألعاب صغيرة، تحظى بشعبية خاصة بين الأطفال، لذلك نحث الأشخاص على اتخاذ كل الاحتياطات".

وأضاف: "يمكن أن تكون آثار عدوى السالمونيلا خطيرة، خاصة عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، والبالغين ممن هم 65 عاما فما فوق، والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة".

وقالت هيئة سلامة الأغذية البلجيكية إنه تم تسجيل أكثر من 100 حالة تسمم غذائي مرتبطة ببكتيريا السالمونيلا، والتي يمكن أن تسبب الغثيان والقيء ومشاكل أخرى في المعدة بالإضافة إلى الحمى والأعراض الأخرى، في أوروبا على مدى عدة أسابيع.

ولم يتم تسجيل أي حالات إصابة بأمراض ذات صلة في نيوزيلندا.

وفقا لفيريرو، تم اكتشاف السالمونيلا خلال عمليات التفتيش الداخلية في مصنع في مدينة آرلون البلجيكية في 15 ديسمبر.