قال الموسيقار هاني مهنا، إن فترة زواجه من الفنانة سميرة سعيد امتدت لـ5 سنوات، موضحًا أنهما اتفقا على الانفصال بشكل حضاري دون مشكلات، لكنها طلبت منه الانفصال بعد الانتهاء من حفلات الصيف المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «سابع سما»، الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، أن الرجل من يقرر موعد الطلاق وليس المرأة – مع تأكيده على احترامه وإجلاله لكل النساء، مشيرًا إلى أنه اتصل بها قبل سفرها بـ10 أيام لتحضر إلى مكتبه، وكانت تلعب في تلك الأثناء رياضة التنس.

ولفت إلى أنه طلب من سميرة الحضور؛ لإرسال فاكس إلى المتعهد ويجب أن يوقعاه سويًا، مضيفًا: «كنت محضر المأذون، وكان صاحبي الذي شهد على الزواج في المغرب وابن عمي موجودين، حضرنا ورق الطلاق، ودخلت سميرة فقلت لها: أنتِ طلبتي عدم الطلاق لحد بعد الصيف، لكن مش أنتِ اللي تقرري أنا من أقرر موعد الطلاق».

وذكر أنه كان يعيش مع سميرة سعيد في منتهى السعادة لكن لم يحدث نصيب في إنجاب الأطفال، متابعًا: «وقعت من طولها بعد ما مضت على ورقة الطلاق، وأحضروا لها ليمونًا، كانت مفاجأة بالنسبة لها ولم تتخيل أنني سأفعل ذلك».

وتابع: «كنا نحب بعضنا لكن قرار الانفصال لا يؤخذ من طرف واحد، الست مش اللي تقرره، القسيمة وعقد الزواج ليس معها بل مع الرجل، مع إجلالي واحترامي للمرأة، أنا أحبها بكل إجلال وإنحناء وأرفع القبعة لكل سيدة، لكن لا أقبل تحديد زوجتي موعد الطلاق، لو شخص يقبل الأمر أعتذر فورًا».

وأشار إلى أن سميرة كانت معجبة بذكائه، بينما كان معجبًا بذكائها وفنها وبساطتها، معقبًا: «كانت بسيطة جدًا، وعندما نخرج خروجات عائلية، كانت ترتدي ملابس بسيطة، ولا تجلس ساعات عديدة أمام المرآة من أجل الاستعداد للخروج».