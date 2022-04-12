المشدد 10 سنوات لشقيقين هددا شخصين بسلاح ناري لخلافات الميراث بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد 10 سنوات؛ لاتهامهما بإحراز سلاح ناري غير مرخص واستعراض القوة وتهديد شخصين بسبب خلافات الميراث بدائرة مركز العسيرات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الغفار، وعضوية المستشارين أحمد عبد المنعم غانم، ومصطفى أبو القاسم، وأمانة سر عصام حسانين.

وتعود أحداث الواقعة إلي شهر أكتوبر لعام 2020، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم الأول "م. أ" هارب تهمة إحراز سلاح ناري مششخنا "بندقية آلية" حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، والمتهم الثاني "م. أ" إحراز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن بندقية خرطوش مع استعرضهم القوة والتهديد للمجني عليهم "عبد اللطيف. م"، "خالد. م" بأن قاما بتهديدها واستخدام السلاحين الناريين لترويعهم وتخويفهما وإلحاق الاذي المادي بهما وتكدير أمنهما وإلقاء الرعب في نفسهما وتعريض حياتهم للخطر.

وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.