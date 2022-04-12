أعلنت المجموعة المالية هيرميس، اليوم، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب نجح في تقديم خدماته الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» في سوق دبي المالي، والبالغ قيمته 6.1 مليار دولار، مشي إلى أنه يُعد الطرح الأكبر من نوعه في أسواق الشرق الأوسط منذ 2019، والأول من نوعه لشركة ذات ملكية عامة في دبي.

وقد قامت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» ، المزود الحصري للمياه والكهرباء بإمارة دبي، بطرح 9 مليار سهم أو ما يعادل 18% من أسهمها – بسعر 2.48 درهم للسهم – وبقيمة سوقية قدرها 124 مليار درهم، وهو ما يجعلها أكبر الشركات المدرجة بسوق دبي المالي. وقد بدأ التداول على أسهم الشركة اليوم تحت رمز (DEWA UH EQUITY).

وفي هذا السياق، أعرب محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بقيام المجموعة بدور مدير الطرح الأولي في هذه الصفقة التاريخية في سوق دبي المالي ومنطقة الشرق الأوسط بوجه عام، قائلا إنها فتحت الباب أمام دخول استثمارات دولية ومحلية غير مسبوقة إلى السوق عن طريق قطاع الطاقة الواعد في دبي لأول مرة.

وأضاف فهمي:"نعتقد أن عرض «ديوا» سيعزز النشاط في سوق دبي المالي، كما أن شهية المستثمرين القوية هي شهادة على اهتمام جميع أنواع المستثمرين في سوق دبي المالي وقصة النمو الشاملة في دبي".

وأكد أن عمليات الاكتتاب المرتقبة في الإمارات تتيح فرصًا واعدة ومتنوعة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن المجموعة المالية هيرميس تتوقع أن تصبح الإمارات مركزًا إقليميًا جاذبًا للمستثمرين على المدى القريب.

وأضاف فهمي أن هذه الصفقة هي امتداد للسجل الحافل بالإنجازات الذي تنفرد به المجموعة المالية هيرميس في تنفيذ كبرى صفقات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي، خاصة بعد نجاح صفقة طرح أسهم «أدنوك للحفر» وأسهم «فرتيجلوب» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية وكذلك إتمام الطرح العام لأسهم شركة «أكوا باور» في السوق المالية السعودية (تداول).

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» هي شركة متكاملة ورائدة عالميًا في مجال المرافق العامة، فهي المزوّد الوحيد لخدمات الكهرباء والمياه لسكان إمارة دبي البالغ عددهم 3.5 مليون نسمة، إلى جانب ملايين الزوار الذين يقصدونها سنوياً.

وتعد الهيئة محركًا أساسيًا لجهود تحول الطاقة في دبي من أجل تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050 وأهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.

وقد أضافت هيئة كهرباء ومياه دبي 16 محطة فرعية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ومنطقة أخرى في عام 2021 وذلك في ظل التوقعات التي تشير إلى نمو عدد سكان الإمارة إلى 5.8 مليون بحلول عام 2040.

جدير بالذكر أن طرح أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» يأتي في إطار خطط دبي لإتمام الطرح العام الأولي لعشر شركات مملوكة للدولة هذا العام، وذلك ضمن جهودها الرامية لتعزيز وتنويع الأسهم المدرجة بالسوق المالي، حيث تستهدف الوصول بالقيمة السوقية لمؤشر سوق دبي المالي إلى 3 تريليون درهم (حوالي 816.86 مليار دولار).