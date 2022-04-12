محافظ الوادي الجديد يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير المساجد المدرجة بخطة التطوير

وجه محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، مساء اليوم، بسرعة الانتهاء من تطوير المساجد المدرجة بخطة التطوير ورفع الكفاءة ومنها مسجد ميتالكو بالخارجة، ودراسة توسعة وإزدواج الطريق المؤدي لأرض السلام شمال مقر مديرية التربية والتعليم وكذلك تطوير وإعادة تخطيط الشارع المقابل للمديرية.

كما وجه المحافظ - خلال لقائه بعدد من المواطنين - بتطبيق تجربة لفصل القمامة من المنبع بعدد من الوحدات السكنية بالحي، تمهيدًا لتعميمها بباقي الأحياء، وتكثيف العمالة بمحطة تحويل السيارات بالغاز الطبيعي لاستيعاب الإقبال المتزايد من مالكي السيارات وتقليل مدة الانتظار وقيام الوحدة المحلية بإزالة الأشجار التي تعيق أعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.