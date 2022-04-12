يبحث محققو الشرطة في مدينة نيويورك عن شاحنة من نوع "يو- هول" يزعم أنها مرتبطة بهجوم إطلاق النار الذي وقع اليوم الثلاثاء في مترو أنفاق بروكلين، وفقا لرسائل بريد إلكتروني داخلية لدائرة شرطة نويورك اطلعت عليها شبكة "سي إن إن" الإخبارية.



ولم توضح الرسائل كيفية ارتباط الشاحنة بهجوم إطلاق النار الذى وقع فى مترو أنفاق بروكلين .



وتشارك قادة كبار بالشرطة في الرسائل الإلكترونية فى صورة إلكترونية لشاحنة نقل بيضاء من نوع "يو- هول"، وطلبوا من الضباط الحذر من شاحنة مماثلة تحمل لوحة تسجيل من ولاية أريزونا تعتقد السلطات أنها "مرتبطة بـ" هجوم إطلاق النار الذي أسفر عن إصابة 10 أشخاص.



ونقلت إذاعة "دابليو سي بي إس" عن إريك آدامز عمدة مدينة نيويورك أن تحقيقا مبدئيا يشير إلى نوع من الخلل في نظام كاميرات محطة مترو الأنفاق خلال حادث اليوم.



وذكر آدامز أن المحققين يحاولون تحديد ما إذا كان حدث خلل في كاميرا واحدة أم في كاميرات المحطة بأكملها.



وقال مايكل جيه دريسكول، مساعد المدير المسؤول عن مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" الميداني في نيويورك اليوم الثلاثاء أن المكتب يعمل مع دائرة شرطة نيويورك في التحقيق بشأن هجوم إطلاق نار في مترو أنفاق بروكلين، وذكرت "إف بي آي" أنهم يتعقبون "كل الأدلة المجدية"، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.



وأضاف دريسكول أنه يتوقع أن "يستغرق (جمع الأدلة حول إطلاق النار) بعض الوقت"، وأعرب عن امتنانه للسكان والشهود الذين تقدموا بالفعل للإدلاء بالمعلومات.



ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدرين بقوة إنفاذ القانون أنه تم العثور على مسدس في محطة مترو أنفاق تم فيها إطلاق النار على 10 أشخاص خلال ساعة الذروة الصباحية في بروكلين اليوم.



وقال مسؤولون بدائرة شرطة نيويورك في مؤتمر صحفي في وقت سابق من اليوم أنه ليس هناك دافع معروف لإطلاق النار. وأضافوا أنهم "لا يستبعدون أي شيء" فيما يتعلق بالتحقيق.



وتجري حاليا عملية مطاردة لرجل مسلح تم وصفه بأنه يرتدي قناع غاز وسترة عمال بناء برتقالية اللون.



وتم العثور على أربعة ضحايا على الأقل في محطة مترو ستريت السادسة والثلاثين في سانست بارك ومصاب آخر في محطة ستريت الخامسة والعشرين في جرينوود هايتس قبل الساعة 0830 صباحا مباشرة (بالتوقيت المحلي).



ولم يتضح على الفور ما إذا كان إطلاق النار تم داخل القطار أم في المحطات.



ويحتمل أن يكون تم استخدام جهاز يطلق الدخان خلال إطلاق النار.