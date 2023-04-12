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صعوبة لحاق نجم المصري البورسعيدي بمواجهة المقاولون

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 6:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 6:05 م

تأكد صعوبة لحاق زياد كمال، لاعب خط وسط الفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي، بمباراة فريقه المقبلة أمام المقاولون العرب.

والمقرر إقامتها في التاسعة والربع مساء غدًا الخميس، على استاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بسبب إصابة اللاعب بتمزق في العضلة الأمامية، حيث يخضع لبرنامج تأهيلي مكثف، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، بقيادة الدكتور محمد عنان، والذي أكد أن اللاعب سيخضع لجلسات مكثفة للعلاج بالموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى العديد من الجلسات العلاجية الأخرى.


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