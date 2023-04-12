الحكومة الألمانية تدعو إلى تهدئة التوترات حول تايوان

دعت الحكومة الألمانية إلى تهدئة التوترات حول تايوان، وذلك قبل وقت قصير من زيارة وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك إلى الصين.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين اليوم الأربعاء: "نحن قلقون للغاية حيال الوضع في مضيق تايوان. بالطبع ننتظر من كل المعنيين في المنطقة أن يساهموا في الاستقرار والسلام. هذا الأمر ينطبق أيضا على جمهورية الصين الشعبية".

وأردفت المتحدثة:" ولدينا انطباع بأن إجراءات مثل التهديدات العسكرية تتعارض مع هذا الهدف بل إنها تزيد من خطر وقوع مصادمات عسكرية غير مقصودة".

كانت الصين أنهت مساء أول أمس الاثنين رسميا مناورة عسكرية كبيرة قام بها جيش التحرير الشعبي الصيني على مدار ثلاثة أيام بالقرب من جزيرة تايوان، ومع ذلك أعلن الجيش التايواني أمس الثلاثاء عن استمرار وجود طائرات صينية وسفن حربية جديدة بالقرب من الجزيرة.

كانت 14 طائرة صينية اجتازت خط المنتصف في مضيق تايوان البحري واقتحمت المجال الجوي لتايوان.

وقالت بكين إن المناورة هي رد فعل على زيارة رئيسة تايوان تساي إنج وين للولايات المتحدة ومحادثاتها مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي.

وتعتبر القيادة الشيوعية في بكين تايوان التي يجري حكمها بشكل مستقل منذ أكثر من 70 عاما، جزءا من جمهورية الصين الشعبية وتهدد بالاستيلاء عليها. وتحاول الصين عزل تايوان دوليا وترفض بشكل قاطع الاتصالات الرسمية من جانب الدول الأخرى مع تايبيه.

وتتوجه وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك مساء اليوم إلى الصين في أول زيارة رسمية لها للبلاد، وذلك في إطار جولة لمدة ستة أيام تشمل كلا من الصين وكوريا الجنوبية واليابان.

ومن المنتظر أن تصل بيربوك إلى مدينة تيانجين الساحلية الواقعة جنوب شرق بكين غدا الخميس.

وقالت المتحدثة إن محادثات بيربوك في الصين ستتركز على الوضع في مضيق تايوان والحرب الروسية على أوكرانيا ووضع حقوق الإنسان في الصين واحتواء أزمة المناخ إلى جانب العلاقات الألمانية الصينية.