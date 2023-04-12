 ضبط 4 مخابز توقفا عن الإنتاج بالدنجات في البحيرة - بوابة الشروق
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ضبط 4 مخابز توقفا عن الإنتاج بالدنجات في البحيرة

خميس البرعي
نشر في: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 5:33 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 5:35 ص

شنت مديرية التموين بالبحيرة بقيادة مجدي الخضر، حملة تموينية بناحية الدلنجات، تحت إشراف سمير البلكيمى، مدير الرقابة التموينية. 

وأسفرت الحملة عن تحرير 19 محضرا متنوعا فى مجال المخابز، حيث تم ضبط 4 مخابز قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جراما للرغيف الواحد، و4 مخابز توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى، وجارٍ مراجعة وجود مبيعات وهمية لهم من عدمه.

5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك، وتحرير 4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم، وذلك ضمن جهود المحافظة المستمرة لمتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية لردع المخالفين والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

 

 

 

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