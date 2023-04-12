استمرار توزيع كراتين رمضان على الأسر الأولى بالرعاية في الغربية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، عن استمرار توزيع كراتين رمضان واللحوم على الأسر الأولى بالرعاية، بدعم من إحدى الجمعيات، وتحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمناسبة شهر رمضان.

وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أنه تم توزيع 350 كرتونة مواد غذائية، فضلًا عن توزيع 1400 كيلوجرام لحوم على الأهالي بقرى كوم عبود، وحصة آبار، وكفرجعفر، وكفرالدوار، وكفرسالم، وقرانشو، مركز بسيون، وقريتي الإبياري، ونشيل، ومركز قطور، وقريتي حانوت ودهتورة بمركز زفتى.

وأشار وكيل الوزارة، إلى الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التكافل الاجتماعي، خلال هذا شهر رمضلان المبارك، سواء بنشر موائد الرحمن أو توصيل الوجبات الجاهزة والمواد الغذائية إلى المنازل؛ لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة الموطنين، مؤكداً أن تلك الجمعيات أصبحت شريكًا أساسيًا للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.