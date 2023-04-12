رفع الأمطار ليلا بـ 4 مدن ومراكز بكفر الشيخ واستمرار رفع حالة الطوارئ

تواصل مجالس المدن" مصيف بلطيم وبيلا وكفر الشيخ والبرلس" بمحافظة كفر الشيخ، رفع مياه الأمطار ليلا، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانياً، وتأكيداً منا على ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين، تزامناً مع تعرض مدن وقرى كفر الشيخ هطول أمطار غزيرة.

قال هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بدء عمليات سحب مياه الأمطار خلال الفترة المسائية بجميع مناطق المدينة والمداخل والكورنيش والانتهاء من سحب كافة مياه الأمطار من جميع مناطق المدينة، والتأكيد على استمرار تشغيل محطات الصرف الصحي لسحب المياه من البيارات وصفايات المطر، والتنبيه على استمرار العمل علي مدار اليوم والاستعداد والجاهزية لأي طوارئ قد تحدث .

وشهد مركز ومدينة بيلا، موجة طقس غير مستقر على كافة أنحاء المدينة وقرى المركز صاحبها سقوط أمطار، ورعد وبرق، ودفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، درجة الطوارئ لمواجهة ورفع آثار الأمطار الغزيرة وتجمعات المياه في مختلف مناطق المدينة وقرى المركز، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

قال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا،، إنه كلف نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات القروية وجهاز النظافة بالمدينة، برفع تجمعات مياه الأمطار وآثار الطقس السيئ بكافة شوارع المدينة والقري، موجهًا بسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين وتذليل كافة العقبات لهم، مؤكداً أن سيارات كسح المياه، ترفع المياه المتجمعة بالميادين والشوارع بكافة أنحاء المدينة وقري المركز، لمنع تجمعها حفاظا على السيولة المرورية وحركة المواطنين، واستمرار غرفة العمليات في مجلس مدينة بيلا على مدار 24 ساعة، لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

تابع المهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ،أعمال رفع مياه الأمطار بحي شرق وغرب كفر الشيخ، وكذلك بقرى المركز، والتعامل الفوري مع مياه الأمطار، والتركيز على جميع المدارس، والهيئات الخدمية، بجانب العمل في جميع الشوارع الرئيسية والفرعية.

تابع سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار ليلا في الأماكن التي تتعرض لتجمعات المياه مع ضرورة تواجد المعدات الخاصة بالأمطار وذلك برفع درجة الاستعداد لمواجهة فترات سوء الأحوال الجوية مع ضرورة المتابعة والتواجد الميداني واستمرار عمليات رفع شفط وسحب المياة وتسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي وضخ المياه مع استعداد سيارات شفط وسحب المياه لسحب المياه الناتجة عن سقوط الأمطار المرتقبة أول بأول ومازال العمل مستمراً مناشداً السيد رئيس المدينة المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة حرصاً على صحتهم وسلامتهم والتواصل مع المواطنين ميدانيا.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن باستمرار رفع مياه الأمطار أولاً بأول، والتواجد المستمر في الشوارع، والتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة ، حرصا على سلامتهم.