توخيل بعد ثلاثية السيتي: استحقينا الهزيمة بفارق هدف فقط

أكد توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني أن فريقه لم يستحق الهزيمة بثلاثية نظيفة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا.

وفاز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد على ضيفه بايرن ميونيخ، في المباراة التي أُقيمت أمس الثلاثاء، على ملعب الاتحاد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال توخيل في تصريحات لوسائل الإعلام عقب نهاية المباراة: "لقد عُوقبنا بقساوة. هذا أعلى مستوى لكرة القدم".

وأضاف المدرب الذي تولى قيادة بايرن ميونيخ قبل أسبوعين خلفًا لجوليان ناجلسمان: "شاهدنا أداء جيداً حتى الدقيقة 60، أنا راض تمامًا".

وتابع المدرب الألماني: "نستحق أكثر من هذه المباراة، على الأقل هدفاً، وأن نتلقى هدفاً أقل أو اثنين".

وأتم توخيل قائلًا: "نفتقد، نوعاً ما، الثقة وبعض الجاهزية. تحتاج، للحظة، لهذا النوع من المباريات، كرة مرتدّة، شيء من هذا القبيل قد يغيّر المعطيات".