الإمارات: 25 أبريل موعد هبوط المستكشف راشد على سطح القمر

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء بدبي أنه تم تحديد موعد هبوط المستكشف راشد، على سطح القمر في 25 أبريل الجاري عند الساعة 40ر8مساءً بتوقيت الإمارات (1640 بتوقيت جرينتش).

وأوضح المركز أن هذا الموعد قابل للتغيُّر بحسب عمليات المهمة، وقد جرى تحديد مواعيد بديلة في 26 أبريل، و1، و3 مايو.

ويتواجد المستكشف راشد حاليًا في مدار القمر على متن المركبة "هاكوتو - آر"، ويدور حول القمر على ارتفاع يبلغ حوالي 100 كيلومتر من الحضيض القمري، وعلى بُعد 2300 كيلومتر تقريبًا من المدار الأوج. وتعرف أقرب نقطة في المدار إلى القمر باسم "الحضيض"، فيما يُطلق على أبعد نقطة في المدار إلى القمر اسم "الأوج".

وقال المركز في بيان اليوم الأربعاء: في حوالي الساعة 7:40 مساءً من يوم 25 أبريل، ستقوم مركبة الهبوط التي تحمل المستكشف راشد بعدة مناورات للتحكم في المدار؛ من أجل الوصول إلى مدار دائري بطول 100 كيلومتر حول القمر، قبل بدء تسلسل الهبوط. وأثناء تسلسل الهبوط سيتم إطلاق نظام الدفع الرئيس بالمستكشف للتباطؤ من المدار باستخدام سلسلة من الأوامر المحددة مسبقًا.

كما سيُعدل المستكشف موقفه، ويُقلل من سرعته للقيام بهبوط سلس في منطقة "ماري فريجوريس"، وتحديدًا منطقة "فوهة أطلس" كموقع هبوط رئيس.

وسيجري فريق مشروع الإمارات لاستكشاف القمر 370 دقيقة من التواصل مع المستكشف راشد قبل الهبوط، إضافة إلى إجراء 12 عملية تحضيرية تغطي سيناريوهات عمليات المستكشف على القمر.

وستساعد العمليات التحضيرية فريق المهمة للاستعداد للعمليات التي ستتم بعد الهبوط على القمر.

وأطلقت الإمارات في شهر ديسمبر الماضي المستكشف راشد للقمر، لتكون الرابعة عالميا والأولى عربيا التي تهبط على سطح القمر حال تكللت المهمة بالنجاح.