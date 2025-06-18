إسرائيل: القوات الجوية تنفذ عمليات عسكرية مكثفة في طهران

قال الجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء إنه في خضم هجوم على العاصمة الإيرانية، طهران.

ونشر الجيش الإسرائيلي على قناته على تطبيق تليجرام حوالي الساعة 0225 صباحًا (2325 مساء الثلاثاء بتوقيت جرينتش) أن القوات الجوية "تقوم حاليا بسلسلة من الضربات في منطقة طهران".

وجاءت هذه المعلومات بعد أن أفاد الجيش الإسرائيلي قبل ذلك بوقت قصير أنه رصد مجددا دفعة صواريخ قادمة من إيران متجهة نحو إسرائيل.

وجاء في منشور على تليجرام أن القوات الجوية الإسرائيلية تعمل "لإزالة التهديد".

وتم تفعيل صفارات الإنذار وطلب الجيش الإسرائيلي من الجمهور اتباع تعليمات الجبهة الداخلية.

ويأتي هذا التقرير في أعقاب تصريحات رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية الذي حث الناس على مغادرة المدن الإسرائيلية الرئيسية في تل أبيب وحيفا.