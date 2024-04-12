وزيرا خارجية الأردن وأمريكا يؤكدان ضرورة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

بحث أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، في اتصال هاتفي اليوم، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، جهود التوصل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإدخال مساعدات كافية للقطاع، وعددا من القضايا الثنائية بين البلدين.

وشدد الصفدي، خلال الاتصال، على ضرورة فتح جميع المعابر أمام المساعدات لمواجهة الكارثة الإنسانية التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، محذرا من التبعات الكارثية لأي هجوم بري محتمل لجيش الاحتلال على رفح.

وأكد الوزيران أيضا على أولوية إزالة جميع العقبات أمام دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بشكل كاف وفوري، واستعرضا آخر التطورات الإقليمية، وجهود خفض التصعيد في المنطقة.