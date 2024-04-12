وكالات أممية تحذر من تهديد الجوع 55 مليون شخص في غرب ووسط إفريقيا

حذرت الأمم المتحدة من مواجهة 55 مليون شخص خطر الجوع في غرب ووسط إفريقيا، جراء ارتفاع أسعار الحبوب والمنتجات الغذائية عالميا، الأمر الذي ساهم في تأجيج أزمة غذاء بالمنطقة.

وقالت ثلاث منظمات أممية، هي برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، في بيان مشترك اليوم، إن 55 مليون شخص في غرب ووسط إفريقيا سيكافحون من أجل توفير طعام لشعوبهم خلال الأشهر المقبلة، مشيرة إلى أن من بين الدول الأكثر تضررا نيجيريا وغانا وسيراليون ومالي، حيث من المرجح أن يعاني سكان المناطق الشمالية لهذه البلدان من جوع كارثي.

وأشارت إلى أن عدد الذين يواجهون الجوع خلال موسم شح المحصول، من يونيو إلى أغسطس، زاد أربعة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية، منوهة إلى أن التحديات الاقتصادية، مثل التضخم الذي تجاوز 10 بالمئة وركود الإنتاج المحلي، أصبحت محركات رئيسية للأزمة إلى جانب الصراعات المتكررة في المنطقة.

وفي هذا الصدد، قالت مارجوت فاندرفيلدين القائمة بأعمال المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لغرب إفريقيا، في بيان، "حان وقت التحرك الآن.. نحن بحاجة إلى تحرك جميع الشركاء لمنع الوضع من الخروج عن السيطرة"، مضيفة أنه بسبب نقص الغذاء، فإن سوء التغذية مرتفع بشكل مثير للقلق"، إذ قدرت الوكالات الأممية أن 16.7 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد في جميع أنحاء غرب ووسط إفريقيا. يشار إلى أن اعتماد منطقة غرب ووسط إفريقيا الكبير على الواردات الغذائية، يعد سببا في تزايد الضغوط على بلدانها التي تكافح لكبح ارتفاع معدلات التضخم.