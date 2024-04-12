قلق أممي عميق إزاء تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل

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أعربت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن قلقها العميق إزاء تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، داعية إلى الهدوء.

وقال المتحدث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي: "إنه أمر يتابعه (الأمين العام أنطونيو جوتيريش) عن كثب".

وأشار دوجاريك، إلى أن جوتيريش، يشعر بقلق كبير إزاء تصاعد التوتر بين الجانبين، وفقا لوكالة الأناضول. وذكر أن الأمم المتحدة ليس لديها معلومات عن الخطط العسكرية للأطراف في المنطقة.

وأوضح أن الأمين العام يدعو إلى خفض التوتر والهدوء.

وتتأهب إسرائيل تحسبا لهجمات انتقامية محتملة من إيران ردا على "اغتيالها" قياديا كبيرا بالحرس الثوري في غارة استهدفت مبنى القسم القنصلي في سفارتها بدمشق مطلع الشهر الجاري.

وتأتي هذه المواجهات العسكرية المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".