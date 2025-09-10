تفاصيل الإفراج عن باحثة روسية إسرائيلية مختطفة بالعراق منذ مارس 2023

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- العراق قال إن إليزابيث تسوركوف - إسرائيلية أيضا - جرى تسليمها لسفارة واشنطن لتتولى إيصالها إلى شقيقتها

- ترامب تحدث عن أن فصيل "كتائب حزب الله" العراقي أفرج عن تسوركوف مشيرا إلى أن "شقيقتها أمريكية"

- نتنياهو ذكر أن تسوركوف إسرائيلية اختُطفت في العراق في 2023، وقال إنه أجرى محادثة مع والدتها وشقيقتها

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني "تحرير" الباحثة الروسية - الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف، المختطفة في بلاده منذ مارس 2023.

وقال السوداني عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية في وقت متأخر الثلاثاء: "نعلن عن تحرير المواطنة الروسية اليزابيث تسوركوف".

وأضاف أن ذلك جاء "تتويجا لجهود كبيرة بذلتها أجهزتنا الأمنية وعلى مدى شهور طويلة".

وتابع قائلا: "نؤكد مرة أخرى أننا لن نتهاون في إنفاذ القانون وإعلاء سلطة الدولة، وعدم السماح لأحد بالإساءة لسمعة العراق والعراقيين".

وتسوركوف تحمل الجنسية الإسرائيلية أيضا، وهي طالبة دكتوراه في جامعة برينستون الأمريكية، وعقب القبض عليها، اتهمتها فصائل عراقية مسلحة بتنفيذ مهمة تجسس، بحسب إعلام محلي.

من جهته، قال متحدث القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان: "في أواخر آذار من العام 2023، أقدمت مجموعة من الخارجين عن القانون باختطاف المواطنة الروسية إليزابيث تسوركوف".

وذكر النعمان في بيان أن تسوركوف اختُطفت أثناء تواجدها في العاصمة بغداد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية الأربعاء.

وبشأن عملية تحريرها، قال: "منذ ذلك الوقت تواصل أجهزتنا الأمنية عملها وتحركاتها بعيدا عن الإعلام، حفاظا على سرّية المعلومات، ولضمان سلامة المواطنة الروسية المُختطفة".

و"بعد جهود أمنية واستخبارية مميزة، وبتنسيق عالٍ مع جهات داخلية عدة، تمكنت الأجهزة المختصة في 9 (سبتمبر) أيلول الجاري (الثلاثاء)، من كشف مكان احتجازها والوصول له"، بحسب النعمان.

وأفاد بأنه جرى "تسليمها لاحقا إلى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية التي ستتولى بدورها إيصالها إلى شقيقتها التي تحمل الجنسية الأمريكية".

وبهذا الخصوص، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال" الثلاثاء، إن "فصيل كتائب حزب الله (العراقي) أفرج الآن عن تسوركوف" التي قال إن "شقيقتها أمريكية".

وادعى أن تسوركوف "الآن بأمان في السفارة الأميركية في العراق بعدما تعرّضت للتعذيب على مدى عدة أشهر"، على حد قوله.

أمّا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فقال عبر "إكس" صباح الأربعاء: "أُطلق سراح الرهينة إليزابيث تسوركوف، وهي مواطنة إسرائيلية اختُطفت في العراق في مارس 2023"، وأضاف أنه أجرى محادثة مع والدتها وشقيقتها أفيتال.

وزاد نتنياهو بأن تل أبيب ستواصل العمل "حتى نستعيد جميع أسرانا الأحياء منهم والأموات"، في إشارة إلى إصراره على الإمعان بالإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها نحو 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و605 شهداء و163 ألفا و319 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 399 فلسطينيا، بينهم 140 طفلا.