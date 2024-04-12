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أعداد جريدة الشروق
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بوتين ينتقد مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا المزمع عقده في سويسرا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
موسكو - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 12 أبريل 2024 - 1:45 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 أبريل 2024 - 1:45 ص

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤتمر السلام الدولي رفيع المستوى بشأن أوكرانيا المزمع عقده في يونيو المقبل في سويسرا.

وقال بوتين خلال اجتماعه مع الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يوم الخميس إن روسيا لن تجري دعوتها لحضور المؤتمر، لكن في الوقت نفسه سيكون من الواضح أنه لا يمكن تقرير أي شيء بدون موسكو، وفقا لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

وشدد بوتين: "ولأننا لن نذهب إلى هناك، يقول الناس حاليا إننا نرفض التفاوض".

وقالت السفارة الروسية في برن، يوم الأربعاء، إن روسيا لم تتم دعوتها، لكنها لن تشارك في الاجتماع حتى لو تمت دعوتها.

وبحسب بوتين فإن أوكرانيا وضعت نفسها في مأزق عندما أوقفت المفاوضات قبل عامين ـ بعد وقت قصير من بداية الحرب.

وقال الرئيس الروسي إن موسكو مستعدة للتفاوض، ولكن ليس على أساس خطط "لا علاقة لها بالواقع".

يشار إلى أن صيغة السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هي من بين المواضيع المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.

 ودعا زيلينسكي إلى انسحاب القوات الروسية من جميع المناطق المحتلة في أوكرانيا.

وفي المقابل، تصر موسكو على السلام بشروطها. ويتضمن ذلك الاحتفاظ بالمكاسب السابقة وكذلك أن تصبح أوكرانيا دولة محايدة منزوعة السلاح تتخلى عن عضوية الناتو.

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