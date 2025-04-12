أبو الغيط: المدعي العام كريم خان يدافع عن مصداقية نظام العدالة الدولية

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، وذلك في إطار مشاركته في أعمال منتدى أنطاليا للدبلوماسية في تركيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، بأن النقاش تركز على الجرائم الإسرائيلية الخطيرة التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، وولاية المحكمة الجنائية ودورها المهم في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم من المسئولين الإسرائيليين.

وقال رشدي إن أبو الغيط عبر عن دعم المدعي العام في مواجهة ضغوط كبيرة يتعرض لها، مؤكدا أن خان يقوم بعمل مهم في الدفاع عن مصداقية نظام العدالة الدولية الذي طالما لطخته اتهامات الازدواجية والنفاق.

وأكد أبو الغيط، أن مساعي إسرائيل لتخريب نظام العدالة وتحديه، بمساعدة بعض الدول للأسف، تعد تقويضا للنظام الدولي المؤسس على القواعد، وستكون لها تبعات خطيرة تتجاوز مأساة غزة بكل ما ارتُكب خلالها من جرائم ومذابح.