شعبة المواد البترولية: مصر من أقل 8 دول في تدني أسعار الوقود

قال حسن نصر رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار المواد البترولية بعد الزيادات الأخيرة باتت معقولة إلى حد ما.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم»: «لا يزال هناك فارق دعم بين 6 إلى 7 جنيهات، في سعر السولار»، موضحا أن سعر السولار الحالي بعد الزيادة الأخيرة 15.5 جنيه للتر، في حين يتراوح سعره العالمي بين 21 إلى 22 جنيها.

وأكد أن مصر من أقل 8 دول على مستوى العالم في تدني أسعار المواد البترولية، لافتا إلى اعتماد مصر على الاستيراد لتغطية جزء كبير من استهلاكها باستيراد40% من احتياجاتها من السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين.

وأشار إلى أن سعر البنزين أصبح قريبا من السعر بدون الدعم، معربا عن أمله بأن تصل الزيادة المقبلة بالسعر إلى مستوى إلغاء الدعم.

وتابع: «ربنا يسهل إن شاء الله والزيادة المقبلة يصل السعر إلى إلغاء الدعم.. الأمور قربت.. إحنا صبرنا علشان نجني الثمار وقربنا من فجوة أن البنزين عندنا يصل لإلغاء الدعم قريبا بإذن الله».

ورأى أن الدعم وصل إلى مرحلة خطيرة، مشيرا إلى أن الدولة لديها اتجاهات لتوجيه الموارد نحو التنمية وتطوير التعليم والصحة، خاصة وأن دعم المواد البترولية في الموازنة العامة؛ لا يقل عن 60 إلى 65 مليار جنيه سنويا.

ونوه إلى تراجع أسعار النفط العالمية بانخفاض سعر البرميل من مستويات بين 70 لـ 74 دولارا إلى 59لـ 62 دولارا، مرجعا ذلك إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأوضح أن مصر تشتري احتياجاتها بعقود آجلة تعتمد على الأسعار القديمة، وبالتالي فإن تأثير الانخفاض الحالي لن يكون ملموسا بشكل فوري، قائلا: «استمرار انخفاض الأسعار على المستويات الحالية؛ ستكون له تأثيرات إيجابية، لكن لن نشعر به الآن».