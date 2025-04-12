بيومي فؤاد ومحمد رضوان ومحمد محمود يشيدون عرض «بلاي»

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يواصل العرض المسرحي "بلاي" إخراج محمد عبد الرحمن الشافعي ليالي عرضه على مسرح الغد بالعجوزة.

حضر العرض مساء أمس الجمعة عددًا من الفنانين والمسرحيين منهم الفنان بيومي فؤاد والفنان محمد رضوان والفنان محمد محمود والمخرجة مي مهاب، والذين أشادوا بالعرض.

يرفع الستار في الثامنة مساءً، والعرض من إنتاج مسرح الغد والذي يديره الفنان سامح مجاهد، التابع للبيت الفني للمسرح والذي يترأسه الفنان هشام عطوة.

العرض يقترب من عروض كوميديا دي لارتي مسرحية داخل مسرحية، وتدور أحداثه حول فرقة مسرحية تبحث عن نص لفتح موسم عرض مسرحي.

وخلال الأحداث نجد حالة ارتجالية تأتي من خلال عرض مواقف واحداث معاصرة للمجتمع من خلال تجسيد أسرة مصرية بتنوع أفراد الأسرة لتنتهي نهاية غير متوقعة.

يشارك في بطولة العرض علي كمالو وجلال عثمان وعبير الطوخي ونائل علي وأحمد نبيل وإيمان مسامح ووليد الزرقاني.

تأليف دكتور سامح مهران، ديكور وأزياء دينا زهير، إضاءة عز حلمي، دعاية ومادة فيلمية محمد فاضل، مساعد مخرج مها مصطفى وطارق صلاح، مخرج منفذ سيادة نايل، إخراج محمد عبد الرحمن الشافعي.