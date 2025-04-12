محكمة أمريكية تسمح بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل

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الباحث يواجه الإبعاد إلى سوريا أو الجزائر.. والسماح بالطعن حتى ٢٣ أبريل



قضت محكمة هجرة في ولاية لويزيانا الأمريكية، الجمعة، بإمكانية ترحيل طالب الدراسات العليا في جامعة كولومبيا الناشط الفلسطيني محمود خليل، من الولايات المتحدة بزعم أنه يشكل «خطرًا على الأمن القومي».

جاء ذلك خلال جلسة استماع بشأن قانونية ترحيل الناشط خليل، الذي شارك في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين بجامعة كولومبيا العام الماضي في مواجهة الإبادة الإسرائيلية الجماعية بقطاع غزة.

وفي ختام جلسة استماع في بلدة جينا، قالت قاضية الهجرة جيمي كومانس، إن ادعاء الحكومة بأن وجود خليل، في الولايات المتحدة يُشكل عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية كان كافيًا لتلبية متطلبات ترحيله، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وتأتي محاكمة خليل في وقت تقوم فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب بقمع الطلاب والأكاديميين المؤيدين للفلسطينيين.

وأضافت كومانس، أن الحكومة «أثبتت بأدلة واضحة ومقنعة أنه قابل للترحيل»، حسب قولها.

ما هي الاتهامات الرسمية لمحمود خليل؟

بحسب «نيويورك تايمز»، تقدمت وزارة الخارجية الأمريكية بمذكرة من صفحتين اتهمت فيها محمود خليل بمعاداة السامية وتقويض السياسات الأمريكية الرامية لحماية اليهود.

واستندت الوزارة إلى قانون الهجرة والجنسية الصادر عام ١٩٥٢ والمعروف بقانون مكاران-والتر والذي يسمح لوزارة الخارجية بترحيل المهاجرين المدانين في بعض الجرائم والمشتبه فيهم والمنتمين لمنظمات مناهضة للولايات المتحدة وقواعد النظام الأمريكي.

خطوات قادمة

أكد محامو خليل، عزمهم مواصلة النضال، واستئناف الحكم، والسعي للحصول على إعفاء، حيث أجازت القاضية الاستئناف حتى ٢٣ أبريل الجاري.

وفي حالة عدم قبول الاستئناف أو فوات الموعد فسوف يتم ترحيل محمود خليل إلى مسقط رأسه سوريا أو بلد جنسيته الجزائر.

وفي 11 مارس الماضي، أصدر قاضي أمريكي قرارا بـ«منع مؤقت» لترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، وفق الوكالة ذاتها.

وخلال جلسة الاستماع الجمعة، أخبر محامي خليل، مارك فان دير هوت، القاضية بأن مذكرات الحكومة المقدمة للمحكمة تثبت أن محاولة ترحيل موكله «لا علاقة لها بالسياسة الخارجية».

اعتقال محمود خليل

وفي 9 مارس الماضي، اعتقلت السلطات الأمريكية الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الماضي، تنديدا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين، والتي بدأت في جامعة كولومبيا، لتشمل أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.