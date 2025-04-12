محافظ قنا يشدد على الرقابة الميدانية لضبط المخالفات ومنع التلاعب في تعريفات وسائل النقل

تابع الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، اليوم، الجولات التفقدية التي نفذها رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، على مجمعات المواقف الرئيسية والفرعية، ومحطات الوقود، وذلك بهدف التأكد من تطبيق التعريفة الجديدة لوسائل النقل الداخلي والخارجي، التي تم إقرارها عقب تحريك أسعار الوقود.

وأكد محافظ قنا، خلال متابعته، أهمية التواجد الميداني للأجهزة التنفيذية، وعلى رأسهم رؤساء المدن ونوابهم، ومديرو المواقف، والإدارات المرورية، لضمان تحقيق رقابة فعالة على المواقف، ورصد مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ومنع أي محاولات للاستغلال أو التلاعب بالأجرة.

وأشار عبدالحليم، إلى أن المحافظة سارعت، فور الإعلان عن تعديل أسعار المواد البترولية، اتخذت سلسلة من الإجراءات الفورية، تضمنت إعداد تعريفة جديدة لخطوط السير المختلفة داخل المحافظة، وبين قراها ومدنها، والخطوط الرابطة بينها وبين المحافظات المجاورة.

وجرى اعتماد هذه التعريفة بعد دراسة دقيقة للتكلفة الفعلية، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وعلى رأسها إدارات المرور والمواقف والنقل.

ولفت إلى أن غرف العمليات بالمراكز والمدن تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة؛ لرصد أي شكاوى تتعلق بعدم الالتزام بالتعريفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، في إطار خطة متكاملة لضمان انضباط العمل بالمواقف ومنع أي محاولات لاستغلال الظرف الاقتصادي الحالي.

ووجه المحافظ، بضرورة وضع لافتات واضحة داخل كل موقف، تتضمن التعريفة الجديدة لكل خط سير، مع إلزام السائقين بوضع استيكرات موحدة على سياراتهم توضح قيمة الأجرة، بما يسهم في رفع وعي المواطنين بحقوقهم، ويعزز من مستوى الشفافية في التعامل بين السائق والراكب.

كما شدد محافظ قنا، على استمرار التنسيق مع مديرية الأمن وإدارة المرور لتكثيف الحملات الرقابية على المواقف والطرق الرئيسية؛ لضبط أي مخالفات فورية، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي محاولة للتلاعب في الأجرة أو تحميل الركاب فوق الطاقة المقررة.

ودعا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو شكاوى تتعلق بعدم الالتزام بالتعريفة الجديدة، سواء عبر الخط الساخن للمحافظة أو من خلال الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن صوت المواطن محل اهتمام دائم، وأن الدولة حريصة على عدم المساس باستقرار معيشة المواطن البسيط.

وأوضح محافظ قنا، أن الحملات الرقابية ستتواصل خلال الأيام المقبلة، لضمان انتظام منظومة النقل، وتحقيق الانضباط الكامل، في ظل المتابعة اليومية لاحتياجات المواطنين، وحرص الدولة على تيسير حياتهم اليومية بكل الوسائل المتاحة.