شعبة المخابز: الزيادة في أسعار الخبز السياحي لن تزيد عن 25%

قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، إن سعر ووزن رغيف الخبز البلدي المدعم لن يتأثرا بزيادة أسعار السولار، مشيرا إلى أن الدولة ستتحمل فارق التكلفة بالكامل وتعوض أصحاب المخابز.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، إلى أن «هناك زيادة طرأت على الخبز السياحي، لا أحد ينكرها».

وأعلن عن عقد اجتماع يوم الأحد يضم رؤساء شعب المخابز على مستوى الجمهورية وممثلين عن وزارة التموين، من بينهم رئيس هيئة السلع التموينية ووكيل وزارة التموين؛ بهدف التنسيق بشأن أسعار الخبز.

وتوقع ألا تتجاوز نسبة الزيادة المقررة على رغيف الخبز السياحي بين 20 إلى 25%، مؤكدا أن ما سيتم الاستقرار عليه سيرفع إلى وزارة التموين.

وفيما يتعلق بالخبز المدعم، وجه نداءً لأصحاب المخابز البلدية بالالتزام المؤقت بالسعر الحالي والوزن المحدد للرغيف، مؤكدا أن مستحقاتهم عن فارق تكلفة السولار سيحصلون عليها خلال يومين إلى 3 أيام على أقصى تقدير.

وأشار إلى أن إعلان الدكتور شريف فاروق وزير التموين، عن التزام الدولة بتحمل فرق سعر السولار للمخابز، موضحا أن «شوال الدقيق يستهلك حوالي 16 لتر سولار، ومع زيادة السولار 2 جنيه للتر، يعني ذلك زيادة 32 جنيها في تكلفة الشوال».

وجدد التأكيد أن «وزن رغيف الخبز المدعم ثابت كما هو، والسعر لن يشهد أي زيادة على حاملي البطاقات التموينية».