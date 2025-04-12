أوكرانيا: إصابة 4 أشخاص في هجمات روسية بطائرات مسيرة على كييف وخاركيف

ذكرت السلطات الأوكرانية، أن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا في 88 هجوما بطائرات روسية بدون طيار، الليلة الماضية، وفي وقت مبكر من صباح اليوم السبت، استهدف العاصمة الأوكرانية، كييف، وخاركيف، ثاني أكبر مدينة في البلاد ومناطق أخرى.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني أنه تمكن من إسقاط 70 طائرة من أصل 88 طائرة، إما عبر الدفاعات الجوية أو من خلال التشويش الإلكتروني. وشملت مناطق أخرى تعرضت للقصف: أوديسا ودنيبروبيتروفسك، ودونيتسك.

وأعلنت الإدارة العسكرية في كييف عبر تطبيق تليجرام، استهداف العديد من المستودعات ومبنى سكني وملعب رياضي.

وأعلن رئيس بلدية كييف، الميجور فيتالي كليتشكو أنه كان هناك ثلاث إصابات في العاصمة، حيث تم نقل أحد الضحايا إلى المستشفى، بينما تم علاج اثنين آخرين في العيادات الخارجية.

ونشبت عدة حرائق في كييف بعد الهجوم. ولم يتمكن رجال الإطفاء من إخمادها إلا في وقت متأخر من الصباح. كما ألحق حطام الطائرات المسيرة المتساقط أضرارًا بالمستودعات والمباني السكنية في منطقة كييف.

وفي خاركيف، ضربت طائرات بدون طيار منشأة خاصة، مما أدى إلى إصابة شخص واحد، طبقا لما ذكره الحاكم العسكري أوليه سينيهوبوف.