جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب 7 فلسطينيين ويعتقل 16 بالضفة الغربية

أصيب 7 فلسطينيين بينهم طفل، الأحد، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامات بالضفة الغربية والقدس، فيما اعتقلت قواته 16 فلسطينيا بينهم سيدة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص في بلدة الظاهرية، بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، عقب اقتحام القوات الإسرائيلية للبلدة.

فيما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن الناشط الإعلامي محمد عوض، أن "قوات الاحتلال تعتقل شابا من بلدة بيت أمر، شمال مدينة الخليل، بعد مداهمة عدد من المنازل والأحياء فيها".

وفي مدينة نابلس شمالي الضفة، "أصيب طفل وشاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام المدينة، كما اعتقلت فلسطينية ونجلها بعد اقتحام أحياء عدة"، بحسب المصدر ذاته.

بينما داهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفق الوكالة، منازل في بلدة سالم، شرقي مدينة نابلس، دون أن يبلغ عن اعتقالات. فيما نصب مستوطنون عددًا من الخيام في أراضي قرية "مادما" جنوب المدينة.

وفي شمال الضفة أيضًا، اقتحمت القوات قرية مردا، شمالي سلفيت، وداهمت منازل وفتشتها، وأخضعت عددا من السكان لتحقيق ميداني.

وفي محافظة رام الله والبيرة، وسط الضفة، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزين عسكريين عند مدخلي بلدتي يبرود وعين سينيا، وأوقفت المركبات وفتشتها، ما تسبب في أزمة مرورية، وفقا لـ"وفا".

وفي مدينة بيت لحم جنوبي الضفة، اعتقلت القوات 6 فلسطينيين من مخيم الدهيشة بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، بحسب المصدر ذاته، كما اقتحمت منطقة "جب الذيب" شرقي المدينة دون تسجيل اعتقالات.

كما اقتلعت جرافات جيش الاحتلال، وفقا للوكالة، أشجار زيتون وجرفت أراضي بالقرب من دوار بلدة عرابة، جنوبي محافظة جنين، "تحت حراسة شرطة الاحتلال التي تواجدت بالقرب من الدوار، وعرقلت حركة المواطنين".

وفي مدينة أريحا، اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي شابا من مخيم عقبة جبر، جنوبي المدينة بعد أن داهمت منزله وفتشته.

​​​​​​​​​​​​​​وفي القدس المحتلة؛ "أصيب 3 مواطنين واعتقل 6 آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الرام" شمال المدينة، وفق بيان لمحافظة القدس الفلسطينية.

وصعّدت إسرائيل، عبر الجيش والمستوطنين، من اعتداءاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء الإبادة بغزة في أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1148 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا و750 واعتقال نحو 22 ألفا.