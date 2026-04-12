الصين تكشف عن خطوات لإظهار حسن النية تجاه تايوان بعد محادثات مع زعيمة المعارضة

أعلنت الصين، اليوم الأحد، اتخاذ سلسلة من الإجراءات السياسية لإظهار "حسن النية" تجاه تايوان، وذلك بعد عقد اجتماع مهم بين رئيس البلاد، شي جين بينج، وزعيمة المعارضة في تايوان، تشنج لي وون.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد، بأن الإجراءات تشمل تسهيل مبيعات المنتجات الزراعية والسمكية التايوانية والاستثمارات في البر الرئيسي للصين، وتشجيع استئناف بعض أنواع السفر الخارجي إلى الجزيرة، بحسب ما جاء في بيان صادر عن وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وذكر البيان أن الخطوات تهدف إلى تعزيز التنمية السلمية للعلاقات بين ضفتي مضيق تايوان.

وتأتي الخطوات بينما تختتم تشنج زيارتها إلى الصين، فيما تعد أول زيارة من نوعها لمن يشغل منصب رئيس حزب الكومينتانج منذ ما يقرب من 10 أعوام.

وتأتي الإجراءات متماشية مع استراتيجية بكين الأوسع نطاقا للتعامل مع شخصيات المعارضة في تايوان، مع استمرار الضغط على الحكومة التايوانية تحت قيادة، لاي تشينج تي.