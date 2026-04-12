حكومة لبنان: جهودنا مستمرة لوقف الحرب وانسحاب إسرائيل من أراضينا

قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الأحد، إن الجهود مستمرة لوقف الحرب الإسرائيلية على بلاده وتأمين انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من "كامل الأراضي" التي يحتلها، مؤكدا أن الجنوب "لن يُترك وحيدا مرة أخرى".

جاء ذلك في كلمة لسلام، خلال مؤتمر عقده في مقر رئاسة الحكومة وسط العاصمة بيروت، عشية ذكرى "الحرب الأهلية" التي اندلعت في 13 أبريل 1975 واستمرت نحو 15 سنة مخلفة 150 ألف قتيل و300 ألف جريح و17 ألف مفقود، وأكثر من مليون مهاجر، وخسائر تجاوزت 100 مليار دولار.

وقال سلام، إن حكومته ستواصل "العمل من أجل وقف الحرب وتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كامل أراضينا واسترجاع كل أسرانا".

ومنذ 2 مارس الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان أسفر حتى الأحد عن استشهاد 2055 شخصا وإصابة 6 آلاف و588 آخرين.

وشدد سلام، على أن جهود حكومته مستمرة من أجل إعادة إعمار القرى والبلدات التي دمرها العدوان الإسرائيلي، ولعودة النازحين إليها وتمكينهم من العيش فيها بأمان.

وقال: "مستمرون بجهودنا لوقف الحرب، وفي مقدّمتها المبادرة التي قدّمها رئيس الجمهورية (جوزاف عون) للتفاوض (مع إسرائيل) لوقف الحرب، وتمكين مؤسسات الدولة الشرعية من القيام بدورها الكامل في حماية لبنان واللبنانيين جميعًا".