قادة العالم يدعون لمواصلة المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد انتهاء الجولة الأولى دون اتفاق

دعت عدة دول إلى مواصلة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، عقب انتهاء الجولة الأولى من المحادثات دون التوصل إلى اتفاق، في وقت شددت فيه باكستان على ضرورة التزام الطرفين بوقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أنور العانوني: "نحيي باكستان على جهودها في الوساطة"، مضيفا أن بروكسل ستسهم في الجهود اللاحقة للتوصل إلى تسوية بالتنسيق مع شركائها، وفقا لشبكة "سي بي إس" الإخبارية.

من جانبه، أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، استعداده للمساعدة في الوساطة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، بحسب الكرملين.

وجاء في بيان الكرملين حول الاتصال: "أكد بوتين استعداده لمواصلة تسهيل البحث عن تسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع، وللوساطة من أجل تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط".

وفي بريطانيا، قال وزير الصحة، ويس ستريتينج، لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية إنه "من المخيب للآمال بطبيعة الحال أننا لم نشهد بعد اختراقا في المفاوضات أو نهاية مستدامة لهذه الحرب في إيران".

وفي أستراليا، أكدت وزيرة الخارجية، بيني وونج، في بيان، أن "الأولوية الآن يجب أن تكون لاستمرار وقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات".

وأضافت أنه "من المخيب للآمال أن تنتهي محادثات إسلام آباد بين الولايات المتحدة وإيران دون اتفاق".