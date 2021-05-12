محطة فرنسية: شكوك حول فاعلية منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية في اعتراض الصواريخ

أفادت محطة "إل.سي.إي" الفرنسية، الأربعاء، بأن هناك شكوك حول فاعلية منظومة القبة الحديدية الدفاعية الإسرائيلية في اعتراض الصواريخ التي تطلقها الفصائل الفلسطينية من غزة.

وقالت المحطة الفرنسية في تقرير حول المنظومة إن القبة الحديدية، المنتشرة على الحدود مع غزة، تمكنت من اعتراض 200 صاروخ فقط من أصل 480 صاروخ أطلقت باتجاه إسرائيل في ظل التصعيد الدائر خلال الأسبوع الحالي.

وأوضحت "إل.سي.إي" أن تلك المنظومة الدفاعية تم بناءها بدعم مالي خاص من الولايات المتحدة، بهدف مواجهة المقذوفات قصيرة ومتوسطة المدى (الصواريخ وقذائف المدفعية) التي تستهدف المناطق المأهولة.

ووفقاً للمحطة الفرنسية، فإنه يمكن استخدام "القبة الحديدية" إسقاط المقذوفات التي يتراوح مداها من 4 إلى 70 كيلو متر، ومع ذلك لا يمكنها منع البالونات الحارقة أو المقذوفات الأخرى التي يتم إطلاقها على ارتفاع منخفض جدًا.

ونوهت إلي أن النسخة الجديدة لمنظومة القبة الحديدية تمكنت منذ مارس الماضي من اعتراض الصواريخ والطائرات بدون طيار (درون) في وقت واحد"، وفقاً للحكومة الإسرائيلية.

وأشارت "إل.سي.إي" إلى ترسانة الأسلحة الإسرائيلية، فبالإضافة إلى "القبة الحديدية"، تمتلك إسرائيل بطاريات مضادة للصواريخ "آرو"، القادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية، ومقلاع ديفيد للصواريخ متوسطة المدى.