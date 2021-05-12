 السفير الفلسطيني لدى روسيا: الوضع بالقدس الشرقية قد يخرج عن السيطرة - بوابة الشروق
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السفير الفلسطيني لدى روسيا: الوضع بالقدس الشرقية قد يخرج عن السيطرة

موسكو - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 12 مايو 2021 - 3:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 مايو 2021 - 3:00 م

قال السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، إن فلسطين تخشى أن يخرج الوضع بالقدس الشرقية عن السيطرة.

 

وأضاف نوفل -خلال خلال مؤتمر صحفي في وكالة أنباء (روسيا سيفودنيا)، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الأربعاء- "نخشى أن تخرج الأحداث عن السيطرة تمامًا، والآن آمل أن يجبر موقف الدول العربية والمجتمع الدولي إسرائيل بطريقة ما على وقف هذه السياسة".

 

وتابع: "إذا حسنت إسرائيل العلاقات مع جميع الدول العربية بدون تحسين العلاقات مع فلسطين، فسيظل هناك خطر حدوث أزمة".

 

يُذكر أن حدة التوتر تصاعدت بين قطاع غزة وإسرائيل على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

 

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ تجاه إسرائيل، ردًا على ما وصفته بأنه انتهاك بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

 

وردت إسرائيل بشن غارات جوية عنيفة على القطاع، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى من الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، بجانب تدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.

 


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