 الاحتلال الإسرائيلي يؤكد مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بقذائف من قطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يؤكد مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بقذائف من قطاع غزة

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 12 مايو 2021 - 5:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 مايو 2021 - 5:47 م

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين من صفوفه في هجوم شنته المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة.

وأصيب الجندي بقذيفة صاروخية مضادة للدبابات على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع غزة.

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