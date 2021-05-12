الاحتلال الإسرائيلي يؤكد مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بقذائف من قطاع غزة

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أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين من صفوفه في هجوم شنته المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة.

وأصيب الجندي بقذيفة صاروخية مضادة للدبابات على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع غزة.