فولر يحذر ليفركوزن من مصير ليفربول

يرى رودي فولر، المدير الرياضي للاتحاد الألماني لكرة القدم، أن باير ليفركوزن بمقدوره الفوز أيضًا بلقبي كأس ألمانيا، والدوري الأوروبي هذا الموسم بعدما حصد لقب دوري الدرجة الأولى "البوندسليجا" للمرة الأولى في تاريخه.

وأثنى فولر على الأداء الذي يقدمه المدرب الإسباني تشابي ألونسو مع ليفركوزن ، موضحًا "لقد أنجزوا المهمة بشكل رائع. لديهم قائمة موسعة وهذا هو الفارق الكبير بين الموسم الحالي، وموسم 2002"، حينما خسر الفريق 3 ألقاب محتملة في الأمتار الأخيرة.

ويعتبر بطل البوندسليجا، مرشحًا لبلوغ نهائي الدوري الأوروبي، حيث يواجه روما في المربع الذهبي.

وعلق فولر على ذلك بالقول "الإيطاليون يعرفون ذلك بالطبع. لقد شاهدوا ما حدث في ليفركوزن".

وأشار "إنه فريق حافظ على مستواه طوال الموسم، سيتأهل للنهائي، لكن علينا أن نتوخى الحذر، فقبل أسابيع قليلة كان ليفربول مرشحا للقب الدوري الأوروبي والآن بات خارج المسابقة".