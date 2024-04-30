نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سيجتاح رفح مع أو بدون هدنة في غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي سيجتاح رفح، «مع أو بدون» هدنة مع حركة حماس في قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو، خلال لقائه ممثلين عن عائلات الرهائن الإسرائيليين، حسبما نقل عنه مكتبه: «فكرة أنّنا سنوقف الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها غير واردة. سندخل رفح وسنقضي على كتائب حماس هناك مع أو بدون اتفاق، من أجل تحقيق النصر الشامل».

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فقد حضت المجموعات التي تمثل عائلات الرهائن، نتنياهو، ومستشار الأمن القومي تساحي هنجبي، على «مواصلة الحرب ومقاومة الضغوط الدولية».

وقبل أيام، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن تل أبيب «مستعدة» لإعادة النظر في الهجوم المزمع على رفح، مقابل «عرض حقيقي» بشأن الإفراج عن المحتجزين واتفاق هدنة مع حركة حماس.

لكن نتنياهو يلوح بشن هجوم في رفح، التي تؤوي أكثر من 1.5 مليون مدني نزحوا إلى المدينة هرباً من المعارك في أنحاء أخرى من القطاع، في وقت تتعرّض حكومته لضغوط كبيرة من حلفائها الدوليين من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار، وكذلك من محتجين في تل أبيب يطالبون بالإفراج عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس، فيما تبذل مصر وقطر والولايات المتحدة جهود وساطة من أجل التوصل لهدنة جديدة.

وكان فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أكد، الثلاثاء، أنه لم يُطلب من سكان رفح في جنوب قطاع غزة، إخلاء المدينة حتى الآن.

غير أن لازاريني أشار في تصريحات، نشرتها الوكالة الأممية على منصة «إكس»، إلى أن هناك اعتقاداً بأن «عملية الإخلاء قد تحدث إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع حماس هذا الأسبوع».

وقالت مصادر من «حماس» في تصريحات لـ«الشرق»، الثلاثاء، إن الحركة تدرس وعوداً أمريكية تلقتها عبر الوسيطين المصري والقطري، بوقف إسرائيل الحرب على غزة، والانسحاب من القطاع، في نهاية العملية التفاوضية الهادفة إلى تبادل الأسرى.

وأوضحت المصادر، أن الجانب الأمريكي قدم تأكيدات للوسطاء المصريين والقطرين، بأن هذا المسار يؤدي إلى وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي، فيما تدرس الحركة ما إذا كانت هذه التأكيدات كافية أم لا، في ظل الموقف الإسرائيلي الرافض لها علانية.

وأضافت المصادر، أن وفد الحركة لمس خلال لقاءاته مع الوسطاء، الاثنين في القاهرة، «أجواءً جديدة»، مشيرة إلى أن المصريين، نقلوا «تأكيدات أمريكية بأن الاتفاق المقترح الذي يتضمن 3 مراحل، مدة كل منها 6 أسابيع، ينتهي بوقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي من كامل قطاع غزة».

وفي وقت سابق، الثلاثاء، قال مصدر مطلع على مفاوضات التهدئة وتبادل الأسرى إن صفقة بين الطرفين «باتت وشيكة» وقد يتم التوصل إليها خلال بضعة أيام، إذا تم الانتهاء سريعاً من بعض الإشكاليات التي تعيق التنفيذ.