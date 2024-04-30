بنيتيز ينهي علاقته بسيلتا فيجو

أنهى المدرب السابق لسيلتا فيجو، رافاييل بنيتيز ارتباطه نهائيًا بالنادي بعد توقيعه على إنهاء عقده، بعد شهر ونصف من عدم التوصل لاتفاق من خلال خدمة الوساطة والتحكيم والمصالحة.

وأفاد النادي: "توصل نادي سيلتا والمدرب رافاييل بنيتيز لإنهاء ارتباط المدرب المدريدي نهائيًا، وبالتالي، يستمر النادي في التركيز على تطوير مشروعه الحالي، بينما سيبدأ رافاييل بنيتيز مرحلة احترافية جديدة، يتمنى له فيها نادي سيلتا كل التوفيق".

وتمت إقالة بنيتيز من منصب مدرب سيلتا في 12 مارس الماضي، بعدما سجل النادي أسوأ نسبة انتصارات في آخر 80 عامًا، وابتعاده بنقطتين فقط عن منطقة الهبوط.

وأوضح سيلتا في بيانه أن الاتفاق "نتيجة التزام" بنيتيز بمساعدة الفريق "في هذه اللحظة وفي الأشهر المقبلة".

ومع بقاء 5 جولات على نهاية البطولة، يبتعد الفريق الذي يديره الآن كلاوديو خيرالديز بـ5 نقاط عن منطقة الهبوط.

وسيلعب سيلتا مباراته القادمة في الدوري ضد فياريال في ملعب بالايدوس.