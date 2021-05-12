 «الخارجية السودانية» تدعو لوقف التصعيد الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«الخارجية السودانية» تدعو لوقف التصعيد الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 12 مايو 2021 - 1:37 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 مايو 2021 - 1:37 ص

حذرت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق، من خطورة تهديد الأمن والسلم الدوليين، بسبب مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.
وطالبت الصادق في كلمتها خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، اليوم عبر الفيديو كونفرنس - المجتمع الدولي بدعوة إسرائيل للكف عن هذه المماسات، داعية إلى خطة عربية موحدة؛ لإقرار الحق الفلسطيني ووقف التصعيد الإسرائيلي، تجاه الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته وفقاً لحل الدولتين.
وأعربت الوزيرة عن استنكار السودان ورفضه للإجراءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات والجرائم تعتبر استفزازًا صارخًا للمشاعر، وتنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

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