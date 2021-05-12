أعلنت محافظ شمال سيناء، السبت، بدء التحركات للمواطنين والسيارات على الطرق المختلفة (غدا) اعتبارا من الساعة 4:30 صباحا على أن يتم الالتزام بتوقيتات فتح وغلق المساجد طبقا للتعليمات الصادرة من وزارة الأوقاف، وذلك تيسيرا على المواطنين، ونظرا لتوقيت صلاة العيد فى الساعة الخامسة والربع صباحا.

وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على التنسيق مع الجهات المعنية والموافقة على بدء تحركات المواطنين والسيارات على مستوى المحافظة ( غدا ) اعتبارا من الساعة الرابعة والنصف صباحا، وذلك حتى يتمكن المواطنون من آداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وأعلن المحافظ عن تهنئته لأهالى وأبناء المحافظة بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك وتقدمه باسم القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك. متمنيا تحقيق التقدم والرقي والازدهار لمصرنا الغالية فى ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس السيسى لتظل مصر بصفة عامة (وسيناء بصفة خاصة) آمنة ومستقرة بفضل القيادة الرشيدة للرئيس وبفضل جهود قواتنا المسلحة وشرطتنا المدنية.