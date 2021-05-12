السيسي يتبادل برقيات التهنئة مع زعماء الدول الإسلامية بعيد الفطر

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تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء و أمراء الدول العربية و الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب الرئيس السيسي في برقياته لزعماء العرب والمسلمين عن أصدق تهانيه لهم بهذه المناسبة المباركة وأطيب تمنياته بأن يعيدها عليهم وعلى شعوبهم بكل الخير والبركات وعلى الأمتين العربية والإسلامية بدوام الرخاء و الاستقرار.

كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى مسلمين مصر في الخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، جاء فيها:

"الأخوة والأخوات أبناء مصر في الخارج يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.. أسال الله العالي القدير أن يعيد عليكم هذه المناسبة الطيبة بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والازدهار.. عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير".

وتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي برقيات التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن خالص تهانيهم لسيادته وأطيب تمنياتهم لمصرنا العزيزة بمزيد من التقدم والرقي والازدهار.