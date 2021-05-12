أردوغان: الحياة ستعود لطبيعتها في تركيا تدريجيا بعد عيد الفطر

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته ستتخذ خطوات العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيا بعد عيد الفطر.

جاء ذلك في رسالة مسجلة تم نشرها اليوم الأربعاء، هنأ عبرها أردوغان العالم الإسلامي والشعب التركي بحلول العيد.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول :"سنتخذ خطوات العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيا بعد العيد، ونحن مسيطرون على وباء كورونا بمشيئة الله".

وأضاف: "سنستخدم كل الوسائل اللازمة لمواجهة خطر الوباء خاصة على صعيد اللقاح".

ودخلت تركيا نهاية أبريل الماضي إغلاقها الوطني الأشد صرامة منذ ظهور فيروس كورونا بها، وتم في حينه الإعلان أنه سيستمر حتى 17 من مايو الجاري.

ووصلت معدلات الإصابة لمستويات قياسية الشهر الماضي، حيث تم تسجيل أكثر من 60 ألف إصابة في يوم واحد. وسجلت معدلات الإصابة تراجعا مؤخرا.