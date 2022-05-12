محافظ الجيزة يتابع تنفيذ دورانات أسفل محور الفريق كمال عامر بالعمرانية

أعلنت محافظة الجيزة، تنفيذ أعمال التطوير والتنسيق العام بعدد من المحاور المرورية وتوفير ساحات انتظار ومواقف سرفيس ومناطق خدمية بعيدا عن نهر الطريق، لضمان عدم التأثير على الحركة المرورية.

وتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال تنسيق وتجهيز الدورانات الواقعة أسفل محور الفريق كمال عامر، بمسار شارع ترعة الزمر بحي العمرانية، وذلك لتسهيل حركة سير المواطنين والقضاء على السلوكيات الخاطئة من بعض قائدي المركبات في السير المخالف.

وأكد المحافظ، ضرورة مراعاة المواصفات الهندسية في أماكن إنشاء الدورانات بحيث لا تؤثر على الحركة المرورية، إلي جانب التسهيل على المواطنين وذلك من خلال التنسيق مع إدارة المرور.

كما تفقد المحافظ، ساحات الانتظار ومواقف السرفيس ومواقع الباكيات الجديدة أسفل محور الفريق كمال عامر، لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال وجار تنفيذ الأعمال الخرسانية للطبقة الأرضية.

وكلف المحافظ، بالانتهاء من الأعمال الخاصة بمواقف السرفيس للقضاء على المواقف العشوائية المتواجدة بذلك القطاع، موجها باستكمال أعمال الرصف واستغلال عدد من الساحات الفارغة بعد تمهيدها كساحات انتظار للسيارات، إلى جانب الاهتمام بإجراء التنسيق العام للمواقع ومراعاة أرصفه المشاة.

ووجه المحافظ، برفع كفاءة النظافة بمحيط المحور ورفع مستوى الإنارة وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية، مؤكدا ضرورة رفع كافة الإشغالات وعدم السماح بوجود تعديات للمحال والمنشآت التجارية والمعارض بنهر الطريق للحفاظ على مكتسبات أعمال التطوير الجارية بالطريق.