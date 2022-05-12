مستشار ألمانيا يرحب بقرار فنلندا الانضمام إلى حلف الناتو

رحب المستشار الألماني أولاف شولتس، بقرار انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وذلك في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، مساء اليوم الخميس.

وأوضح شولتس، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، أنه أكد لـ«نينيستو»، خلال الاتصال الهاتفي، على دعم ألمانيا الكامل لفنلندا في اتخاذ هذا القرار.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الجميع يرغب في تجنب صدام مباشر بين روسيا وحلف الناتو، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن روسيا مستعدة للرد بصرامة، على أي جهة تتدخل في العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال بيسكوف للصحفيين: «الكل يرغب في تجنب صدام مباشر بين روسيا وحلف الناتو، روسيا وحلف الناتو أعلنا عن هذا الأمر من قبل، وأعتقد أن الأهم هو أن واشنطن أعلنت ذلك أيضا... إنه أمر نود تجنبه».

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، اليوم الخميس، أضاف متحدث الكرملين: «إننا ننطلق بالدرجة الأولى من تصريحات الرئيس التي أعلنها في 24 فبراير، وروسيا ستكون مستعدة للرد بصرامة على أي جانب يحاول بطريقة ما التدخل في العملية العسكرية الخاصة، التي تقوم بها القوات المسلحة الروسية».

وأكد أن روسيا ترى في انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو تهديدا لأمن روسيا، منوهًا إلى أن انضمامهما للحلف يستلزم قيام روسيا بتدابير لضمان أمنها.

وأصدر الرئيس الفنلندي سولي نينيستو ورئيسة الحكومة سانا مارين، بيان مشترك، قالا فيه إن «فنلندا يجب عليها التقدم، بطلب فوري للانضمام إلى الناتو».

وقال البيان: «يتعين على فنلندا التقدم بطلب للانضمام إلى الناتو دون تأخير، ونأمل أن يتم اتخاذ الخطوات الوطنية التي لا تزال ضرورية، لاتخاذ هذا القرار بسرعة، خلال الأيام القليلة المقبلة».

وكانت قد ذكرت وسائل إعلام فلندية، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن فنلندا والسويد قد تتقدمان بطلب الانضمام إلى حلف «الناتو»، مطلع الأسبوع المقبل.

وكتبت صحيفة «هيلسينجين سانومات» الفنلندية، نقلا عن المصادر قولها بأن «فنلندا والسويد تخططان لتقديم طلب الانضمام إلى حلف الناتو مطلع الأسبوع المقبل»، مشيرة إلى أن الدولتين قد تسلمان طلبهما إلى المقر الرئيس للحلف في نفس الوقت.