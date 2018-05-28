القبس الكويتية: إحالة 11 مواطنا و7 أجانب لمحكمة الجنايات في قضية خلية حزب الله

أفاد مصدر مطلع، لجريدة «القبس» الكويتية، أن النيابة العامة الكويتية، أحالت المتهمين في قضية «خلية تمويل حزب الله» اللبناني، إلى محكمة الجنايات وطالبت بتطبيق القانون عليهم.

وأشار المصدر، إلى أن «لائحة الاتهام شملت 11 مواطنا و7 وافدين، يعملون في محلات الصيرفة التي قامت بالتحويلات»، لافتا إلى أن النيابة وجهت لهم تهم أمن دولة.

وكانت النيابة العامة قد أخلت سبيل المتهمين بكفالات مالية، وسيتم مثولهم مجدداً أمام محكمة الجنايات، لسؤالهم عن التهم المسندة إليهم.

وتعتبر الكويت من أوائل الدول التي نشط فيها «حزب الله» في ثمانينيات القرن الماضي، عبر سلسلة تفجيرات متزامنة بدءاً من 1983.