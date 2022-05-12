انكماش غير متوقع للاقتصاد البريطاني خلال مارس الماضي

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس، انكماش الاقصاد البريطاني خلال مارس الماضي على خلاف التوقعات مع انكماش الإنفاق الاستهلاكي بسبب ارتفاع نفقات المعيشة.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، أن إجمالي الناتج المحلي انكمش خلال مارس الماضي بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق، الذي سجل استقرارا تماما. ويعني هذا نمو الاقتصاد البريطاني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 0.8% في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون نموا بمعدل 1%.

وفي حين عاد معدل النمو ربع السنوي إلى أعلى من مستوياته قبل جائحة فيروس كورونا المستجد، فإنه من شبه المؤكد سيكون أعلى نقطة للعام، بسبب ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ الثمانينيات، وهو ما يعني أن الاقتصاد البريطاني سيفقد بسرعة زخمه، مع احتمال دخوله مرحلة الركود.

وخلال مارس الماضي سجل قطاعا الخدمات والتصنيع انكماشا بمعدل 0.2% حيث انخفضت الخدمات الموجهة إلى المستهلكين بنسبة 1.8%.

ويتوقع محللو وكالة بلومبرج للأنباء انكماش اقتصاد بريطانيا خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعد تضرر الأسر من ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الضرائب في أبريل الماضي.