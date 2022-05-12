وزير الخارجية السعودي: تهديد داعش لايزال قائما

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، تقدير المملكة للدور الكبير والملموس الذي يقوم به التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، الذي لعب دوراً حاسماً في القضاء على امتداده وانتشاره في العراق وسوريا.

ونقلت صحيفة "عكاظ" على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس عن بن فرحان قوله، خلال ترؤسه وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، الذي عقد بمدينة مراكش في المملكة المغربية: "يجب علينا ألا نغفل جميعاً أن تهديد هذا التنظيم لا يزال قائماً، مما يستدعي من الجميع مواصلة الجهود والتنسيق المستمر للقضاء عليه تماماً".

كما أكد الأمير فيصل بن فرحان أن "المملكة لا تزال مستمرة على موقفها الثابت تجاه دعم جهود التحالف الدولي ضد تنظيم داعش"، مشدداً على حرص المملكة على استقرار العراق وبسط نفوذه وسيادته على كامل أراضيه.

وأشاد بـ"الجهود التي يقوم بها العراق وتنسيقه المستمر مع التحالف الدولي للقضاء على التنظيم"، مشيرا إلى حرص المملكة على دعم مشاريع إعادة الإعمار في العراق ودعم جهود الاستقرار في المناطق المحررة في سوريا وتثبيت الأمن والوضع الاقتصادي فيها.

ولفت إلى أن المملكة أنشأت عددا من المراكز التي تعمل على المستوى الإقليمي والدولي لمكافحة الرسائل المتطرفة، أهمها المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال".

وجدد وزير الخارجية، في ختام كلمته، ترحيب ودعم المملكة بإنشاء مجموعة التركيز الخاصة بإفريقيا منذ انطلاقها لمواجهة الخطر المتزايد من انتشار داعش في القارة الإفريقية.