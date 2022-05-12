استجاب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لطلب الاتحاد المصري بتعديل موعد مباراتي منتخب مصر أمام غينيا وإثيوبيا في الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وبناء على طلب الاتحاد المصري، قرر الكاف تعديل مواعيد مباريات الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الرابعة بالتصفيات الافريقية.

وتقرر إقامة مباراتي منتخب مصر أمام غينيا وإثيوبيا يومي 5 و 9 يونيو المقبل بدلا من 2 و 6 من نفس الشهر كما كان مقررا.

وتقدم الاتحاد المصري بطلب تأجيل المباراتين في ظل اقتراب الأهلي من التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي تقرر له يوم 30 مايو المقبل في الدار البيضاء.