السولية يؤدي تدريبات تأهيلية استعدادا لمواجهة وفاق سطيف

أدى عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مصطفى تشاكر بولاية البليدة بالجزائر، استعدادًا لمباراة الإياب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق وفاق سطيف المقرر إقامتها مساء بعد غد السبت.
وواصل السولية تنفيذ برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.
ويخضع السولية لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من إصابته في العضلة الخلفية، وتجهيزه للمشاركة في المباريات الرسمية.
وخاض الأهلي مرانه الثاني اليوم على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، استعدادًا لمواجهة وفاق سطيف المقرر لها الثامنة مساء بعد غد السبت بتوقيت الجزائر التاسعة بتوقيت القاهرة، على ملعب 5 يوليو، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
وكان الأهلي قد قرر تغيير ملعب التدريب وفقًا لرؤية الجهاز الفني، بسبب الإضاءة بعد خوض المران الأول أمس على الملعب الفرعي لاستاد 5 يوليو.
وحرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، والجهاز الإداري بالنادي على معاينة ملعب مصطفى تشاكر اليوم، قبل توجه الفريق لخوض التدريب.