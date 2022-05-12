الفرنك السويسري يسجل أول تراجع أمام الدولار منذ 2019

تراجع سعر الفرنك السويسري أمام الدولار اليوم الخميس لأول مرة منذ أواخر 2019، حيث تراجعت العملة السويسرية بنسبة 0.9% إلى 1.0001 دولار لكل فرنك.

وتتوقع وكالة بلومبرج للأنباء تراجع الفرنك أمام الدولار بنسبة 8% خلال العام الحالي ككل في ظل اندفاع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي في زيادة أسعار الفائدة بوتيرة متسارعة.

وتدفع الرغبة في تجنب المخاطر المستثمرين عادة إلى الفرنك السويسري، لكن مع ارتفاع معدلات التضخم خلال الشهور الأخيرة ظهر الدولار كملاذ استثماري.

ويتابع المتعاملون في أسواق المال التباين بين البنك المركزي السويسري الذي ينظر إليه على أنه متأخر في زيادة أسعار الفائدة، ومجلس الاحتياط الاتحادي الذي يتبنى سياسة نقدية متشددة، وهو ما جعل الفرنك يعاني خلال الأسابيع الأخيرة.

وسمح البنك المركزي السويسري بارتفاع الفرنك أمام الدولار واليورو خلال الشهور الأخيرة كوسيلة لمواجهة التضخم المستورد من الخارج، ورغم ذلك كتب دومينيك بونينج رئيس قطاع أبحاث سوق الصرف الأوروبية في بنك إتش.إس.بي.سي البريطاني في تقرير أخير لعملاء البنك إن البنك المركزي قد يكون الآن "أكثر استعدادا" للتدخل لمواجهة هذا الارتفاع في ظل زيادة المضاربة على عكس حالة "الاقتصاد الحقيقي" وتباطؤ التضخم في سويسرا.