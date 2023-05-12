توريد 110 آلاف و548 طن قمح من خلال 22 موقعا بكفر الشيخ

قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، إن استلام القمح المحلى خلال موسم 2023 الحالى، يتم من خلال 22 موقعا تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأكد الهابط، أن محافظ كفر الشيخ شدد على تنفيذ قرارات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة؛ وقد بلغ إجمالى المورد منذ بداية فتح مواقع الاستلام، وحتى اليوم الجمعة 110548 طن قمح.

وقال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا العام بلغت 214 ألفًا و868 فدانًا، مشيرا إلى أنه تم حصاد 78 ألف فدان مزروعة بالقمح حتى الآن من إجمالي المساحة المزروعة بالقمح بالمحافظة.